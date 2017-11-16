Дело Подвезько увязло в суде

Фигурант решил оспорить решение суда, которое должно было дать толчок этому процессу, и подал апелляцию. В результате исполнительное производство в отношении конфискации его имущества приостановлено, так, впрочем, не открывшись.
Напомним, исполнительный документ по приговору суда от 25.09.2014 года, предусматривающий помимо лишения свободы и конфискацию имущества Антона Подвезько, был предъявлен для принудительного исполнения в Дзержинский отдел ГИС ГТУЮ по заявлению Центральной ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области (то есть налоговой) 19 января 2017 года. Однако в связи с пропуском трехмесячного срока предъявления исполнительного документа госисполнитель 21 января 2017 года вернул его взыскателю без принятия к исполнению. Центральным ОГНИ было направлено письмо и возвращены материалы в Дзержинский районный суд, заседание которого по вопросу восстановления пропущенного срока было назначено на 12 июня 2017 года. Однако оно не состоялось, поскольку представитель истца (сотрудник юридического отдела Центральной ОГНИ г. Харькова ГУ ГФС в Харьковской области) не ознакомился с материалами дела. В результате судебное заседание, которое могло бы дать старт процессу конфискации имущества квартирного афериста Антона Подвезько, перенесли на 5 июля 2017 года, а затем — на 7 августа 2017 года, поскольку судья Шишкин, который, собственно, и должен был вести заседание, в этот самый момент находился на другом слушании в качестве следственного судьи. 7 августа заседание суда все-таки состоялось.
– 7 августа постановлением Дзержинского районного суда города Харькова заявление Центральной ГНИ удовлетворено, срок на предъявление исполнительного документа восстановлен и данный исполнительный документ сразу же направлен в Государственную исполнительную службу для исполнения (хотя законодательством на это предусмотрен трехмесячный срок). Постановление суда вступило в законную силу, — сообщил в сентябре на пресс-конференции начальник Юридического управления ГУ Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области Олег Немой.
— Из фискальной службы поступили документы для принятия решения в рамках закона, — подтвердил начальник Управления государственной исполнительной службы ГТУЮ в Харьковской области Илья Лактин. — Сейчас документ находится на исполнении.
После этого ГИС должна была приступить к описи имущества Антона Подвезько. Конкретный срок проведения описи, по словам Ильи Лактина, законом не предусмотрен, сказано лишь, что «в разумные сроки».
По прошествии двух месяцев с момента вынесения решения суда о восстановлении сроков исполнительных документов, «Вечерний Харьков»
решил выяснить в ГИС, как же продвигается проверка имущественного состояния мошенника. Оказывается – никак!
— Исполнительные документы от налоговой в исполнительную службу не поступали, а посему исполнительное производство не открыто, — ошарашил Илья Лактин. – Два месяца назад налоговики поинтересовались, как их передать, и с тех пор пропали.
В налоговой утверждают, что и не обязаны передавать документы в исполнительную службу, – это задача Шевченковского районного суда города Харькова, который вынес соответствующее решение.
— Исполнительные документы в исполнительную службу должен передать суд , — уверяет заместитель начальника Центральной ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области Ольга Дикань. – Раньше такие документы мы передавали как почтальоны, но в апреле вышел новый Закон «Об исполнительном производстве», и теперь суд напрямую, минуя нас, передает в ГИС эти документы. По моим данным, все передали и исполнительная служба уже должна была приступить к исполнению исполнительного производства.
В пресс-службе Дзержинского районного суда Харькова подтвердили: исполнительные документы по конфискации имущества – то есть изъятия в пользу государства – действительно в ГИС должен передать суд. Но этого не произошло, потому что Антон Подвезько оспаривает решение суда в апелляции.
— По закону истец, выигравший суд, должен прийти к нам и написать заявление о выдаче исполнительных документов. Ему выдают исполнительные листы, и он их предъявляет в исполнительную службу. Но если средства изымаются в пользу государства (а это как раз тот случай. – Примеч. ред.
) — документы в исполнительную службу направляет суд, — говорит пресс-секретарь Шевченковского района суда Харькова Наталья Бугай. – Однако исполнительные документы переданы не были, поскольку 7 сентября Подвезько подал апелляционную жалобу. 10 октября дело направлено в Апелляционный суд и находится сейчас там.
Ольга Дикань уточнила: Подвезько пропустил срок подачи апелляции и просил суд о его возобновлении.
— Поскольку апелляционая жалоба подается в течение десяти дней с момента вынесения решения суда, Подвезько, который пропустил сроки подачи апелляционной жалобы, подал в Апелляционный суд иск о восстановлении сроков подачи апелляции на новый исполнительный лист. 14 ноября на заседании апелляционного суда ему возобновили срок для подачи апелляционной жалобы, — говорит Ольга Дикань. – И хотя сам Подвезько на заседании не присутствовал, Апелляционный суд разрешил ему подать апелляцию.
Теперь судьбу имущества мошенника и квартирного афериста Антона Подвезько, который продолжает оставлять доверчивых людей без крыши над головой, должен решить Апелляционный суд.
— Мы все – прокуратура, налоговая, исполнительная служба, суд – работаем в связке и заинтересованы в том, чтобы дело этого мерзавца пришло к логическому завершениию, — уверяет Ольга Дикань.
Но судя по тому, как продвигается дело, это вызывает большие сомнения.