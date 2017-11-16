На границе двух районов Харькова жители остались без тепла

Правда, об этом Харьковские тепловые сети (рук. Сергей Андреев) поставили население в известность накануне
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Таким образом 16 ноября с 8:00 до 20:00 тепловики, которые всю весну и лето готовились к зиме, перековыряв ямами весь город, а потом громче всех рапортовали, что «к работе в зимний период магистрали готовы на 100%»,
теперь будут пытаться устранить дефект в ржавой трубе по улице Лосевской.
Следовательно, практически на весь день как минимум отключен от тепла и горячего водоснабжения 31 жилой дом, детсад и школа, которые находятся в районе, ограниченном Московский проспектом и улицей Рыбалко.
Справедливости ради надо констатировать: харьковские тепловики – молодцы! Потому что в странах «пресловутого Евросоюза» вообще к зиме не готовы. По многочисленным наблюдениям корреспондентов «Вечернего Харькова»,
там нет никаких разрытий ни летом, ни зимой. Вот же безответственные люди!
При этом, что любопытно, горячая вода и отопление там, в странах «загнивающего Запада», есть у всех желающих (а нежелающие могут безо всяких бюрократических препон от таких благ цивилизации отказаться). И тарифы там, как выяснилось, не намного выше, чем теперешние украинские.