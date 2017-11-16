В Харькове около университета открывается памятник Гулаку-Артемовскому 16 ноября 2017 г. Ирина Канунникова 0 0

В рамках празднования 213-летия основания Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина 17 ноября в 13.00 состоится открытие памятника Петру Гулаку-Артемовскому.

— Помимо того что Петр Гулак-Артемовский – украинский ученый, деятель образования и культуры, классик украинской литературы, переводчик, он еще и имеет непосредственное отношение к нашему вузу. Этот удивительный человек был ректором университета в 1841-1849 годах, — рассказывает руководитель пресс-службы ХНУ им. В.Н. Каразина Анна Горадзе-Селиверстова.



Расположен памятник на аллее, ведущей от сада Шевченко к вузу, там, где раньше находился памятник Василию Каразину, который был перенесен посредственно к центральному входу университета.



— Памятник, автором которого является Александр Ридный, уже установлен, но пока закрыт. Это очень красивая композиционная скульптура — бронзовая фигура Гулака-Артемовского на пьедестале, — делится Анна Горадзе-Селиверстова. — Он сидит на скамейке – в цилиндре, с тростью. Рядом — птичка, которая несет определенный смысл. Но об этом более подробно расскажут историки на открытии. Памятник довольно большой и очень красивый.



После открытия в рамках 213-й годовщины основания вуза запланировано торжественное заседание ученого совета университета, на котором будет вручено звание «Почетный доктор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина» Ивану Федоровичу Драчу.



— Это известный писатель современности. Ему вручат мантию, и он выступит с докладом, — говорит Анна Горадзе-Селиверстова. – Кроме того, декан исторического факультета расскажет о Петре Гулаке-Артемовском. Параллельно пройдут тематические лекции для студентов.