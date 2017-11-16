Харьковчанин подал иск против президента 16 ноября 2017 г. Ирина Канунникова 0 0

Правозащитник из Харьковской области подал иск против президента Украины по поводу запрета российских соцсетей.

Однако Высший административный суд, который состоялся 15 ноября, встал на сторону главы государства. Впрочем, правозащитник сдаваться не намерен.



Председатель «Чугуевской правозащитной группы» адвокат Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд в Киеве против президента Петра Порошенко с требованием отменить блокирование ряда российских сайтов и социальных сетей. Правозащитник считает указ о блокировании «беззаконием и нарушением прав граждан», поскольку была нарушена процедура их запрета.



Напомним, соцсети, в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru, были заблокированы в мае этого года – указом президента.



— Это бред – взять и запретить соцсети. Вчера «Одноклассников» заблокировали, а завтра – «Фейсбук»? Там, кстати, больше дээнэровских групп, чем в тех же «Одноклассниках». Тогда что будем делать? – возмущается Роман Лихачев.



Здесь нет никакой политики, уверяет правозащитник, просто не соблюдена законная процедура, предусматривающая обращение президента по этому поводу в суд.



— Пожалуйста, президент мог подать иск в суд, и суд рассмотрел бы материалы. Принял суд решение запретить соцсети – вопросов нет. У нас же СНБО вынес решение о запрете, а привел его в действие указ президента. Нельзя так делать – это процессуальные нарушения, — говорит Роман Лихачев.



Усмотрев в процедуре нарушения, правозащитник еще в мае подал иск в Высший административный суд.



— Но процесс затянулся, хотя иск должны были рассмотреть в течение двух месяцев максимум, — говорит Роман Лихачев. — Сначала не открывали производство. На самом деле таких исков было подано больше десятка, но судьи старались не открывать производство. По моему делу сменилось уже три состава суда. Судьи увольняются, но рассматривать никто ничего не хочет.



А сейчас к делу приобщилась еще и третья сторона – Служба безопасности Украины.



— В СБУ считают, что их интересы будут нарушены, если этот указ отменят. Служба безопасности Украины подала заявление, чтобы присутствовать на судебном заседании на стороне президента, — рассказывает Роман Лихачев.



15 ноября 2017 года Высший административный суд, рассмотревший иск, оспаривающий указ президента о запрете соцсетей, встал на сторону главы государства.



— Но мы на этом не остановимся – будем подавать апелляцию. Если понадобится – дойдем до Европейского суда, — уверяет Роман Лихачев.