Срочников не пошлют служить в зону АТО 16 ноября 2017 г. Юлия Андреева 0 0

План по призыву срочников выполнен на Харьковщине на сто процентов. Если верить сотрудникам военкомата, призывники рвутся служить в высокомобильные десантные войска и Нацгвардию.

Призывные комиссии в Харьковской области начали работу со 2 октября. По плану необходимо отправить на срочную службу 597 призывников, сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.



— Плановое задание выполнено, то есть отправка со сборного пункта харьковского военкомата на сегодняшний день идет по плану, — отметил он.



По словам военкома, при определении той или иной воинской части учитывается состояние здоровья призывника, психологические характеристики, образовательный уровень и желание проходить службу.



— Анализ прошлого месяца и десяти дней ноября показал, что большинство призывников хотят служить либо в частях высокомобильных десантных войск, либо в частях Национальной гвардии, — говорит Юрий Калгушкин.



Отправка призывников, по его словам, осуществляется по определенному принципу.



— Для частей Вооруженных сил Украины всех призывников отправляют сначала в учебные части ВСУ. После двухмесячной подготовки они будут отправлены в пункты постоянной дислокации воинских частей. Службу эти призывники будут проходить по экстерриториальному принципу, то есть в Харьковской области никто из них служить срочную службу не будет, — уточняет Юрий Калгушкин. — Для частей Национальной гвардии призывники отправляются непосредственно в воинские части. Здесь смешанный принцип службы: экстерриториальный и территориальный.

При этом военком в очередной раз подчеркнул, что военнослужащие срочной службы в соответствии с решением РНБУ не привлекаются для выполнения боевых задач в зоне АТО.



Также Юрий Калгушкин напомнил, что на военнослужащих срочной службы распространяются все социальные гарантии. В частности, при призыве им выплачивается денежная сумма в размере 3200 гривен.