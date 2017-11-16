Экономика

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На коммунальные долги будет начисляться пеня

На коммунальные долги будет начисляться пеня
На коммунальные долги будет начисляться пеня Сегодня пеня на долги за жилищно-коммунальные услуги не начисляется, однако через год ситуация может кардинально измениться.
Согласно принятому Верховной Радой закону о ЖКХ, с суммы долга за воду, газ, электроэнергию, тепло, квартплату и вывоз мусора с потребителей будет удерживаться пеня. Однако эксперты считают, что эта норма закона может потерпеть фиаско.

Пеня за каждый день просрочки после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги, вводится с 1 января 2019 года.

Размер пени небольшой — 0,01% за каждый день просрочки. Это означает, что сто дней просрочки — 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%. Допустим, человек должен за тепло десять тысяч гривен. За год на эту сумму насчитают пеню в 365 гривен.

Однако пеню не станут насчитывать, если человек не платит за коммуналку по уважительным причинам. Например, в случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не начисляется. Человека освободят от пени и в том случае, если работодатель задерживает зарплату. Но доказывать это придется документально.

Поскольку штрафовать за несвоевременное внесение оплаты начнут с 2019 года, со  следующего года долги лучше не накапливать.

Между тем правозащитник, эксперт в сфере ЖКХ Михаил Гаевский к нововведению относится весьма скептично. По его словам, чтобы человеку была начислена пеня, во-первых, он должен быть признан должником.

— В статье 549 Гражданского кодекса Украины (неустойка) определено понятие пени. Итак, «неустойкой (штрафом, пеней) является денежная сумма или другое имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения им обязательств», — цитирует он. — Должник! А должником человек признается только в двух случаях. Первый — если гражданин сам признал себя должником. Например, заключил договор о реструктуризации; оплатил выставленный счет; прошел сверку начисления платежей, и в акте указано, что действительно человек задолжал за услуги. И второй случай – должником потребителя услуг признал суд, то есть в решении суда указано, что данное лицо действительно имеет долг. Все! То есть прежде чем назначать какую-то неустойку (штраф, пеню), нужно чтобы человек являлся должником.

По словам Михаила Гаевского, начисление пени в случае несвоевременной оплаты должно быть прописано в договоре между потребителем и поставщиком.

— Согласно статьям 546 и 547 Гражданского кодекса, неустойка назначается за неисполнение обязательства. А сделка, то есть двусторонний договор по обеспечению исполнения обязательств, совершается в письменной форме. Сделка по исполнению обеспечения обязательства, совершенная с несоблюдением письменной формы, является ничтожной, — поясняет эксперт. — Поэтому если сторонами не заключен договор в письменной форме, если в этом договоре не прописано, что за просрочку платежа положен штраф, то есть пеня, то ни о какой пене и речи быть не может.

То есть эта новация, по мнению правозащитника, не более чем «пшик».

— Понимая все это, я исполнителя к себе на пушечный выстрел не подпущу. Если же в договоре увижу, что там фигурирует пеня, я его просто не буду подписывать, — говорит он. — А Гражданский кодекс – это продолжение Конституции. И если меня начнут напрягать – это будет ограничение моих прав и свобод.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действует мораторий на взимание пени по коммунальным долгам. Он вступил в силу 1 октября 1996 года после принятия парламентом Закона «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». Это решение было принято, потому что в те годы государство не могло выполнить свои обязательства перед гражданами по своевременной выплате заработной платы. А до введения моратория должники платили пеню в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

Однако законом № 2795-VI внесены изменения в ст. 2 Закона «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». А именно – мораторий на взимание пени прекращается 1 января 2011 года. Законодатель распорядился, что начисление и взыскание пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

То есть де-юре взыскания пени с потребителей жилищно-коммунальных услуг за несвоевременное внесение платы уже было предусмотрено на законодательном уровне. Однако ни в одном действующем законе Украины не был прописан порядок определения размера и начисления пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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