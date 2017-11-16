Осужденного отпустили помочь родственникам 16 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

На прошлой неделе, 11 ноября, в Хролевский исправительный центр (№140) вернулся осужденный, которому было предоставлено разрешение на краткосрочный выезд за пределы исправительного центра на четверо суток.

Осужденному был разрешен выезд в связи с исключительным обстоятельством: в поселке, где живет его семья, 31 октября произошло стихийное бедствие, повлекшее значительный материальный ущерб. В результате сильного порыва ветра было повреждено 70% крыши дома семьи осужденного, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Разрешение было предоставлено на основании ст. 59 и 111 УИК Украины и «Инструкции о порядке предоставления осужденным кратковременных выездов за пределы учреждений исполнения наказаний», утвержденной приказом Министерства юстиции.



Как отметил начальник исправительного центра Роман Хвостов, учреждение стремится содействовать осужденным не только в исправлении и социальной реабилитации после освобождения, но и в оказании помощи при решении сложных жизненных ситуаций.