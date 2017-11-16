Общество

  • 83
    •  / 

Осужденного отпустили помочь родственникам

Осужденного отпустили помочь родственникам
На прошлой неделе, 11 ноября, в Хролевский исправительный центр (№140) вернулся осужденный, которому было предоставлено разрешение на краткосрочный выезд за пределы исправительного центра на четверо суток.
Осужденному был разрешен выезд в связи с исключительным обстоятельством: в поселке, где живет его семья, 31 октября произошло стихийное бедствие, повлекшее значительный материальный ущерб. В результате сильного порыва ветра было повреждено 70% крыши дома семьи осужденного, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Разрешение было предоставлено на основании ст. 59 и 111 УИК Украины и «Инструкции о порядке предоставления осужденным кратковременных выездов за пределы учреждений исполнения наказаний», утвержденной приказом Министерства юстиции.

Как отметил начальник исправительного центра Роман Хвостов, учреждение стремится содействовать осужденным не только в исправлении и социальной реабилитации после освобождения, но и в оказании помощи при решении сложных жизненных ситуаций.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей16 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2648.22 грн
10 RUB 4.3955 грн
100 EUR 3135.5 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи