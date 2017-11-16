Советы от ВХ

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Как украинскому пенсионеру будут платить в России

Как украинскому пенсионеру будут платить в России
Моя мама выезжает на постоянное место проживания в Российскую Федерацию. Каким образом осуществляется перевод выплат пенсии в РФ?
Олег
Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, в соответствии со статьей 1 Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участниц Содружества Независимых Государств в сфере пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, пенсионное обеспечение граждан государств – участниц данного соглашения и членов их семей осуществляется согласно законодательству государства, на территории которого они проживают.

Статьей 7 соглашения предусмотрено, что при переселении пенсионера в пределах государств - участниц соглашения выплата пенсий по предыдущему месту проживания прекращается, если пенсия такого же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту проживания пенсионера.

В соответствии с пунктом 4.12 Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.12.2005 за № 1566/11846 (с изменениями)), при переезде пенсионера на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу — орган, назначающий пенсию, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления направляет запрос о истребовании пенсионного дела в орган, назначающий пенсию, по предыдущему месту жительства (регистрации) пенсионера. Пенсионное дело не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса пересылается в орган, назначающий пенсию, по новому месту жительства (регистрации).

В случае поступления соответствующего запроса из государственного учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации пенсионное дело и справка о прекращении выплаты пенсии будут направлены по новому месту жительства (регистрации).

Вместе с тем, согласно статье 51 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в случае выезда пенсионера на постоянное местожительство за границу пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, который наступает за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.

Пунктом 1.5 порядка установлено, в частности, что заявление о выплате пенсии в связи с выездом на постоянное место жительства за границу подается пенсионером лично или его законным представителем в орган, назначающий пенсию, по месту нахождения на учете как получателя пенсии.

Согласно пункту 2.25 порядка к заявлению о выплате пенсии в связи с переездом за границу подается загранпаспорт с записью о выезде на постоянное место жительства, талон снятия с регистрации места проживания в Украине, или справка о снятии с регистрации места проживания, выданная согласно Правил регистрации места жительства, утвержденных Постановлением Кабмина от 02.03.2016 № 207.

Выплата указанных средств осуществляется разовым поручением, оформление которого происходит в день обращения пенсионера в управление Пенсионного фонда Украины.

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