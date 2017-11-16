Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Павлова, 311-а (п. №1) до 16:00 16.11.17 г., пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 16.11.17 г., ул. Борисовская, 2-7 (ч/с), ул. Глебовская, 3 (ч/с) до 20:00 16.11.17 г.

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-а, ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13, 15-а,б,в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №2, стояк) до 20:00 16.11.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а,в, ул. Героев Труда, 29, 29-а,б,в до 20:00 17.11.17 г.

Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 5 (п. №1-4) до 20:00 16.11.17 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 127 (п. №1, стояк), пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 16.11.17 г., пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), въезд Усадебный, 1-8 (ч/с) до 20:00 16.11.17 г.

Основянский район: ул. Богдана Хмельницкого, 13, 15, 21, 23, 25, пер. Павленковский, 1,3 до 18:00 16.11.17 г., ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57 (п. №1, стояк) до 20:00 16.11.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 139-а (п. №2, стояк) до 20:00 16.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 до 17:00 16.11.17 г., пер. Донбасский, 17 (п. №2, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 16.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Ахсарова, 1, 1-а, 1-в, пр. Победы, 78-а, 78-б, ул. Ахсарова, 13 (п. №11, стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 16.11.17 г.

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