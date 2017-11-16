Харьков

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В Харькове откроют два новых «Прозрачных офиса»

В Харькове откроют два новых «Прозрачных офиса»
Два новых центра социальных услуг «Прозрачный офис» создадут в Харькове.
Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, открытие «Прозрачных офисов» состоится в 2018 году.

«Как уже говорил городской голова Геннадий Кернес, современные «Прозрачные офисы» планируется открыть во всех районах Харькова. И сегодня принято решение о создании двух центров, каждый из которых будет объединять два района Харькова», - отметила Лариса Болгова.

По ее словам, офис для жителей Новобаварского и Холодногорского районов будет открыт на ул. Благовещенской, 25, где на данный момент проводится реконструкция здания, а для жителей Основянского и Слободского районов - на ул. Плехановской, 42, где также начаты подготовительные работы.

Напомним, что на сегодняшний день в Харькове работают два центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» - в Шевченковском и Киевском районах. Там предоставляется более 200 административных услуг, 66 услуг социального характера и 17 - пенсионного. Работа офисов полностью автоматизирована, благодаря чему время получения услуг посетителями занимает не более 15 минут.

Помещения центров оборудованы в соответствии с потребностями посетителей с инвалидностью, в частности, системами видео- и звукового оповещения.

Кроме того, в сентябре этого года в Харькове был открыт Региональный центр услуг, в котором предоставляется около 400 административных и социальных услуг. Услугами центра пользуются не только харьковчане и жители области, но и представители других городов Украины.

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