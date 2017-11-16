Суд продлил срок ареста экс-мэру Славянска Неле Штепе 16 ноября 2017 г. источник 0 0

Бывшему мэру Славянска Донецкой области Нели Штепе продлили круглосуточный домашний арест до 13 января 2018 года включительно.

Такое решение принял Ленинский районный суд Харькова, пишет "Радио Свобода". Штепа обязана носить электронный браслет и не имеет права покидать постоянное место жительства в Славянске без разрешения.



7 ноября судья Виктор Викторов, который председательствовал в деле Штепы, вышел в декретный отпуск. Вместо него рассмотрение дела начал Сергей Скляренко. Вчера, 15 ноября, он заявил самоотвод, ссылаясь на нарушение порядка назначения. Коллегия судей самоотвод не удовлетворила.



Адвокат Штепы Александр Шадрин заявил отвод Скляренко, выразив сомнение в беспристрастности судьи. Этот отвод также не удовлетворили.



Напомним, Штепу задержали 11 июля, после чего ее конвоировали в управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. 14 июля суд арестовал ее на 2 месяца. 9 сентября Червонозаводской суд Харькова продлил пребывание экс-мэра Славянска под стражей еще на 2 месяца.



8 октября прокуратура Харьковской области предъявила Штепе окончательное подозрение в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло за собой гибель людей.