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Трагедия на Сумской: муж беременной пострадавшей рассказал о ее самочувствии (видео)

Трагедия на Сумской: муж беременной пострадавшей рассказал о ее самочувствии (видео)
Беременная Жанна Власенко, которая после страшного ДТП в Харькове провела 22 дня в медикаментозном сне, идет на поправку, но до сих пор чувствует боли.
Как сообщил муж Жанны Владимир Жолудь, она общается с родными и нормально ест, однако у Жанны до сих пор болит голова и нога, передает "Прямой". Сегодня Жанна должна сделать первые шаги.



Состояние малыша у Владимира не вызывает опасений, он подчеркнул, что гинекологи следят за состоянием ребенка. Жолудь также впервые назвал пол будущего ребенка — супругов ждет девочку, она должна появиться в феврале.

От семьи подозреваемой Елены Зайцевой к семье пострадавшей никто лично не обращался. Муж Жанны отметил, что будет обращаться к Зайцевой.

"Иск мы, конечно, будем подавать. Все пострадавшие подают иск, и когда я был в полиции, мне сказали, что уже тоже можно искать адвоката и подавать иск", - отметил он.

Напомним, у девушки после ДТП диагностировали черепно-мозговую травму и перелом таза. Неделю назад она проснулась из медикаментозного сна.

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ОН Клиник Харків

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