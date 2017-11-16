Харьков

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Харьковчане продолжают брать «теплые кредиты»

Харьковчане продолжают брать «теплые кредиты»
550 кредитов в рамках реализации Программы частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение взяли жители Харькова в этом году.
Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, сумма компенсации из городского бюджета процентных ставок по кредитам на энергосбережение составила 389 тыс. грн. Всего с марта 2017 года «теплые кредиты» взяли на общую сумму более 11 млн грн.

«Есть определенный перечень работ, под которые берутся кредиты, и при погашении займов городской совет за счет средств городского бюджета гасит проценты на уровне учетной ставки Национального банка. В октябре учетная ставка составляла 13,5%, таким образом, при погашении процентов заемщик гасит на 13,5% меньше. Это совместная программа с государственным комитетом по энергоэффективности - комитет из госбюджета гасит частично тело кредита. Эти программы значительно повышают привлекательность работ по энергосбережению и удешевляют для людей их стоимость», - отметил Михаил Фатеев.

Напомним, программа частичного возмещения жителям Харькова процентов по кредитам на энергосбережение начала работать с марта 2017 года. Городским советом подписаны договоры о взаимодействии до 2020 года с «Укргазбанком», «Государственным Ощадным банком Украины», «Государственным экспортно-импортным банком Украины» и «ПриватБанком» о компенсации харьковчанам учетной ставки Нацбанка Украины. Узнать более подробную информацию об условиях получения кредитных средств можно в самих банках. Обязательное условие - человек, который оформляет кредит, должен быть прописан в Харькове, при этом он может проживать как в многоквартирном доме, так и в частном.

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