Харьковчане продолжают брать «теплые кредиты» 16 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

550 кредитов в рамках реализации Программы частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение взяли жители Харькова в этом году.