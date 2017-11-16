Экономика

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В Украине прекратят выпускать мелкие монеты

В Украине прекратят выпускать мелкие монеты
Национальный банк Украины намерен прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
Как сообщается на сайте регулятора, монеты мелких номиналов (1-5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость.

На сегодняшний день в обращении находится 12,9 млрд штук монет, в том числе номиналами 1 коп. - 2,4 млрд, 2 коп. - 1,4 млрд, 5 коп. - 1,9 млрд, 10 коп. - 3,8 млрд, 25 коп. - 1,7 млрд, 50 коп. - 1,2 млрд и 1 гривна - 0,5 млрд штук.

Нацбанк Украины хочет прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 копеек и монет номиналом 25 копеек (поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками). В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

При этом будут установлены такие правила округления общей (в чеке) суммы покупки, в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца:

  •     сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
  •     сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Например, если покупать четвертину хлеба стоимостью 3,14 грн, то покупка будет округлена до 3,10 грн. Цена бутылки минеральной воды стоимостью 8,14 грн будет округлена до 8,10 грн, 1 литр молока стоимостью 17,69 грн - до 17,70 грн, пол-батона стоимостью 4,36 грн - до 4,40 грн, спички стоимостью 0,39 грн - до 0.40 грн, пачка каменной соли стоимостью 6,59 грн - до 6.60 грн. Однако пачка масла "Селянское" стоимостью 32,30 грн не подлежит округлению.

При безналичных расчетах округления не будет.

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