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В Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа
Представители Демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны.
На пресс-конференции члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн, сообщает «Голос Америки».

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.

Утром в среду обращение группы конгрессменов было передано в Палату представителей.

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