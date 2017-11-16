«Динамо» проснулось лишь в третьем периоде 16 ноября 2017 г. Борислав Грешилов 0 0

В минувший вторник в матче 17-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги харьковское «Динамо» принимало на своей домашней арене «Салтовский лед» команду «Белый барс» из Белой Церкви.

Начало встречи динамовцы провалили и уже к седьмой минуте проигрывали – 0:3. На 38-й секунде Евгений Тимченко открыл счет – 0:1, на четвертой минуте Никита Лесников увеличил разрыв – 0:2, а на седьмой Руслан Ромащенко забросил в ворота Владислава Гурко еще одну шайбу – 0:3. Во втором периоде неприятности для хозяев льда продолжились. На 35-й минуте Лесников оформил «дубль» - 0:4, а на 36-й Александр Воронин довел счет до крупного – 0:5.



И только в третьем периоде, наконец, началась настоящая борьба, и эту двадцатиминутку команды завершили боевой ничьей – 3:3. На 42-й минуте динамовец Никита Олейник забросил первую ответную шайбу – 1:5, но на 43-й Тимченко, использовав численное преимущество, оформил «дубль» - 1:6. На 46-й минуте, когда в большинстве играли уже харьковчане, «дубль» в матче оформил Олейник – 2:6. Этот счет продержался на табло до 53-й минуты, когда Иван Панов вернул гостям преимущество в пять шайб – 2:7. Почти тут же «Динамо» получило право на штрафной бросок, однако Никита Олейник не сумел переиграть вратаря Сергея Люльчука. И все же шайба побывала в воротах «барсов» в третий раз. Случилось это на 54-й минуте, когда Руслану Максименко удалось реализовать численное преимущество, - 3:7. Однако всего через восемь секунд Руслан Ромащенко поставил победную для гостей точку в этом матче – 3:8.

Набрав в 16 матчах 18 очков, «Динамо» по-прежнему занимает в чемпионате четвертое место.



16 ноября харьковчане примут на арене «Салтовский лед» одного из аутсайдеров – «Галицких Львов» из Новояворовска Львовской области, а 21 ноября там же встретятся с идущим с 29 очками на третьей позиции ХК «Кременчуг».