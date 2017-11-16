Роль хозяек далась харьковчанкам с трудом 16 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Политехник» одержал вторую победу в рамках чемпионата Украины-2017/2018 в мужской Суперлиге, переиграв на площадке родного спорткомплекса НТУ «ХПИ» команду «БИПА-Одесса» - 86:77.

Проиграв первую четверть – 16:22, подопечные Тимура Арабаджи сумели во втором периоде переломить ход встречи и ушли на большой перерыв, ведя в счете – 42:37. После третьего периода «Политехник» оторвался от гостей уже на 12 очков – 68:56, так что даже проиграв заключительную четверть – 18:21, смог довести матч до победы – 86:77. Самыми полезными игроками у победителей стали Бо Джейк Барнс (20 очков + 2 подбора + 1 результативная передача), Вук Йованович (19+3+3) и Антон Рочняк (18+7+0), у проигравших – Клим Артамонов (19+3+7), Эфианаи Танксли (17+7+0) и Александр Беликов (15+6+1).



Набрав в девяти матчах 11 очков, «Политехник» занимает в турнирной таблице седьмое место. 1 декабря харьковчане будут принимать у себя лидера – столичного «Будiвельника», имеющего в своем активе 18 очков после десяти встреч.



А в женском чемпионате страны в Суперлиге харьковский БК «ХАИ» в минувшие выходные дважды встречался на своей площадке с аутсайдером – херсонской командой «ХГУ-Таврическая звезда». В первой игре, в которой в роли хозяек площадки выступали херсонские баскетболистки, БК «ХАИ» победил – 82:55 (18:17, 26:13, 13:6, 25:19). Самым результативным игроком матча стала харьковчанка Валерия Проскурина – 23 очка, а в активе ее партнерши по команде Светланы Родионовой – 14 очков и 12 подборов. В команде «ХГУ-Таврическая звезда» самой результативной оказалась Маргарита Глебова - 14 очков. Более сложной для подопечных Элеоноры Чек оказалась вторая игра, в которой харьковчанки уже выступали в роли хозяек. Первую четверть харьковчанки проиграли – 15:27 и к большому перерыву лишь сократили отставание – 39:47. Перелом в игре наступил во второй половине, которая прошла с преимуществом харьковчанок. Заключительный период они начали, уже ведя – 62:58, а в итоге победили – 84:70. Самым результативным игроком встречи стала Маргарита Глебова из херсонской команды (27 очков), а в составе харьковчанок Наталия Покровенко набрала 19 очков, Александра Чек – 18.



С 11 очками после 7 игр БК «ХАИ» занимает пятое место.



18 ноября в Одессе харьковчанки сыграют с местной командой «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака», занимающей с 13 очками после семи встреч вторую позицию.