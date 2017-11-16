Общество

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Частный исполнитель не может выселить из квартиры

Частный исполнитель не может выселить из квартиры
В Харькове уже приступили к работе частные исполнители. Какими полномочиями они наделены и где их искать, выяснял «Вечерний Харьков».
В Харькове уже почти полгода работают частные исполнители.

— Их пока немного. Согласно Единому реестру частных исполнителей Украины на сегодня в исполнительном округе Харьковской области работают всего четыре человека, — рассказывает и.о. заместителя начальника управления – начальник отдела организации и контроля за исполнением решений Управления ГИС ГТУЮ в Харьковской области Людмила Огурцова. – Один зарегистрировал свою деятельность 22 мая 2017 года, а трое – 29 мая. С тех пор их число не изменилось. Мы бы об этом знали, поскольку проверяем их офисы на готовность.

Претендентов на этот вид деятельности, по словам Людмилы Огурцовой, было значительно больше.

— Но далеко не всем удалось сдать квалификационный экзамен, — говорит она.

По Украине пока успешно сдали экзамены порядка ста частных исполнителей.
Насколько востребованы услуги частников, в ГИС сказать не могут. Говорят лишь, что информация о том, что они уже приступили к работе, не замалчивается и по идее потенциальные клиенты должны проявить интерес.

— Информация относительно частных исполнителей размещается в соответствующем Едином реестре. Доступ к нему – бесплатный и осуществляется круглосуточно и без ограничений на официальном сайте Министерства юстиции Украины. Здесь обеспечены возможности поиска, просмотра, копирования и распечатывания информации без необходимости применения специально созданных для этого технологических и программных средств, — рассказывает Людмила Огурцова. — Информация о частных исполнителях исполнительного округа и реквизиты их офисов размещаются также во всех судах и органах ГИС, расположенных в пределах соответствующего исполнительного округа.

По слухам, частники берутся лишь за то, что выгодно. Информацию, какие именно дела находятся в производстве у частных исполнителей, в ГИС не раскрывают, но отмечают: решать они могут далеко не все проблемы.

— Частные исполнители не занимаются, например, производством, которое касается решений об отобрании и передаче ребенка; делами, в которых должниками являются государство, НБУ, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия. Они не могут исполнять решения, по которым должником является юридическое лицо, в отношении которого принудительная реализация имущества запрещена в соответствии с законом. Частники не имеют права исполнять решения административных судов и Европейского суда по правам человека, а также те, которые предусматривают совершение действий в отношении имущества государственной или коммунальной собственности. Им неподвластно также исполнение решений о выселении и вселении физических лиц; решений, по которым должниками являются дети или физические лица, признанные недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена; решений о конфискации имущества и так далее, — перечисляет специалист.

При этом Людмила Огурцова отмечает, что частные исполнители наделены такими же полномочиями, как и государственные.

— В частности, они имеют право беспрепятственно входить в помещение, принадлежащее должнику, и в случае необходимости делают это принудительно. Могут привлекать к выполнению своих задач полицию. Имеют право накладывать арест на имущество, денежные средства и другие ценности должника и реализовывать их; обращаться в суд с представлением о розыске должника; временно ограничить право должника выезжать за пределы Украины. Эти и другие полномочия четко определены законом, — уточняет она. — Частные исполнители действуют в рамках законодательства об исполнительном производстве и никоим образом не сужают права должников. Ведь согласно действующему законодательству, как государственные, так и частные исполнители обязаны добросовестно осуществлять свою деятельность, не разглашать врачебную тайну и уважать интересы взыскателей и должников.
Людмила Огурцова напомнила, что принятые Верховной Радой 2 июня 2016 года законы «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» и «Об исполнительном производстве» положили старт комплексной реформе принудительного исполнения решений судов и других органов. Главной новацией принятых законов и основой концепцией реформирования является введение института частных исполнителей, который функционирует наряду с государственной исполнительной службой и выполняет функции принудительного исполнения решений судов и других органов.

Частным исполнителем может быть гражданин Украины, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование не ниже второго уровня, владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в области права после получения соответствующего диплома не менее двух лет и сдавший квалификационный экзамен.

Люди, которые изъявили желание работать в сфере частного исполнения решений, проходят обучение на курсах, организованных Институтом права и последипломного образования Минюста, продолжительностью в один месяц. Для закрепления полученных во время обучения знаний и приобретения практических навыков в сфере принудительного исполнения для окончивших курсы проводится месячная стажировка.

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