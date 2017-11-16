Где зарегистрировать новорожденного 16 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Слышала, что в Харькове изменились условия прописки ребенка. Расскажите об этом поподробнее.

Виктория

Действительно, теперь регистрацию места проживания новорожденного можно оформить в районных отделах регистрации актов гражданского состояния Харькова.



Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, год назад проект по регистрации места жительства новорожденных был запущен в харьковских роддомах. Одновременно с оформлением свидетельства о рождении детей родители прямо в роддоме получили возможность оформить прописку ребенка.



— По разным причинам не все родители оформляют прописку в роддоме, поэтому мы расширили количество точек приема документов, где одновременно можно получить эти услуги. Мы отработали механизм с Главным территориальным управлением юстиции в Харьковской области, протестировали взаимодействие между Департаментом регистрации городского совета и управлением юстиции, — отмечает Олег Дробот.



По его словам, для регистрации места проживания младенца родителям необходимо подать в отдел РАГС заявление, свидетельство о рождении ребенка, которое они там же и получают, и оплатить административный сбор в размере 13 грн 60 коп.



Также можно решить и некоторые вопросы прописки, например, определиться с местом регистрации ребенка, если родители прописаны по разным адресам. Для этого второй из родителей должен дать письменное согласие на регистрацию определенного места проживания ребенка в присутствии работника РАГС. Если родители живут по одному адресу, то согласие второго из них не требуется.



После подачи заявления пакет оформленных документов родители получают уже на следующий день.



Напомним, кроме роддомов и районных отделов РАГС полный перечень услуг по рождению ребенка предоставляется в РЦПАУ. Кроме свидетельства о рождении и прописки новорожденного, молодые родители могут оформить сразу на месте и государственную помощь при рождении ребенка.