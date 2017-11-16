Резервисты «Локомотива» пока не могут победить 16 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В чемпионате Украины по волейболу в мужской высшей лиге в минувшие выходные в четырех городах и поселках прошли матчи 2-го тура.

В отличие от первого тура, в котором оба представителя Харьковщины играли в Бахмуте Донецкой области, на этот раз их пути-дорожки разошлись. Харьковский «Локо-ХГВУФК № 1» отправился в Винницу, где уступил сначала местному ВСК «МХП-Винница» - 0:3 (23:25, 20:25, 22:25), а затем – и «Заваиру» из Березовки Одесской области – 2:3 (25:21, 25:27, 20:25, 25:18, 11:15). А вот «Змиевской энергетик» у себя в поселке Слобожанский Змиевского района выиграл у «Агро-спорта» из Антоновки (Херсонская обл.) – 3:0 (25:20, 28:26, 25:19) и получил в свой актив техническую победу – 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) над командой «Херсон-сити», которая на тур не явилась.



Набрав в пяти матчах десять очков, «Змиевской энергетик» поднялся в турнирной таблице на пятое место, а «Локо-ХГВУФК № 1» занимает с двумя очками 14-ю строчку.



В третьем туре, который пройдет 9 и 10 декабря, «Локо-ХГВУФК № 1» сыграет в Скадовске Херсонской области с «Агро-спортом» и «Херсон-сити», а «Змиевской энергетик» в Сумах сразится с «Заваиром» и ВСК «МХП-Винница».