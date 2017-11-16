В Кремле заявили о согласии боевиков на обмен пленных 16 ноября 2017 г. источник 0 0

Главари боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поддержали предложение представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Виктора Медведчука об обмене заложников на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с Захарченко и Плотницким.



"Обсуждалась инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "руководители" "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще "предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".



Ранее в подмосковном городе Истра Медведчук рассказал Путину, что Украина готова освободить 306 человек, и рассчитывает на освобождение "ДНР" и "ЛНР" 74 человек перед новогодними и рождественскими праздниками. Путин пообещал повлиять на боевиков.