Политика

  • 112
    •  / 

В Кремле заявили о согласии боевиков на обмен пленных

В Кремле заявили о согласии боевиков на обмен пленных
Главари боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поддержали предложение представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Виктора Медведчука об обмене заложников на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с Захарченко и Плотницким.

"Обсуждалась инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "руководители" "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще "предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

Ранее в подмосковном городе Истра Медведчук рассказал Путину, что Украина готова освободить 306 человек, и рассчитывает на освобождение "ДНР" и "ЛНР" 74 человек перед новогодними и рождественскими праздниками. Путин пообещал повлиять на боевиков.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей16 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2648.22 грн
10 RUB 4.3955 грн
100 EUR 3135.5 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи