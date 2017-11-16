Украинцы будут отдыхать на католическое Рождество 16 ноября 2017 г. источник 0 0

Рождество Христово, которое празднуется 25 декабря, стало официальным выходным в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.



С инициативой по установлению выходного дня на католическое Рождество выступил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.



В то же время нардепы отменили выходной 2 мая.



Отметим, 25 декабря, часть христиан отмечает один из крупнейших праздников в году – Рождество Христово. В частности, празднует католическая и протестантская церкви, а также связанные с ними религиозные направления, такие как: лютеранство, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. Кроме того, Рождество в этот день празднует часть православных, включая константинопольскую (кроме Афона), антиохийскую, александрийскую, кипрскую, болгарскую, румынскую, польскую, албанскую, греческую церкви.