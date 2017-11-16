Украина

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Украинцы будут отдыхать на католическое Рождество

Украинцы будут отдыхать на католическое Рождество
Рождество Христово, которое празднуется 25 декабря, стало официальным выходным в Украине.
За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

С инициативой по установлению выходного дня на католическое Рождество выступил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

В то же время нардепы отменили выходной 2 мая.

Отметим, 25 декабря, часть христиан отмечает один из крупнейших праздников в году – Рождество Христово. В частности, празднует католическая и протестантская церкви, а также связанные с ними религиозные направления, такие как: лютеранство, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. Кроме того, Рождество в этот день празднует часть православных, включая константинопольскую (кроме Афона), антиохийскую, александрийскую, кипрскую, болгарскую, румынскую, польскую, албанскую, греческую церкви.

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