Экономика

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В Балаклее на индивидуальное отопление перевели почти 400 квартир

В Балаклее на индивидуальное отопление перевели почти 400 квартир
Газовики закончили подключение к новой газовой системе 376 квартир на улице Арсенальной в Балаклее, где были установлены котлы индивидуального отопления.
Новую систему подвода газа пришлось оборудовать для бесперебойного обеспечения топливом индивидуальных котлов – старая система была рассчитана только на варочный газ и могла не выдержать возросшей нагрузки.

– Процесс подключения города к теплу, как и все аварийно-восстановительные работы, находился под личным контролем председателя ХОГА Юлии Светличной. По ее инициативе на реконструкцию газопроводов низкого давления по ул. Арсенальной из областного бюджета было выделено 3 млн грн. Мы добавили еще 478 тыс грн из районного бюджета и смогли полностью обеспечить город теплом. Сейчас все работы завершены полностью, – сообщил председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.

Напомним, в связи с полным разрушением котельной на улице Арсенальной вследствие ЧП на военном арсенале руководством области принято решение о переводе 16 жилых домов на автономное отопление.

Всего в ходе восстановительных работ заменено 52100 м² кровли, вставлены 7,5 тысяч окон, 625 дверей. В девяти многоквартирных домах проведен капитальный ремонт с укреплением фундаментов и стен.

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