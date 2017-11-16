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Боксеры Харьковщины завоевали три медали на молодежном чемпионате Украины

Боксеры Харьковщины завоевали три медали на молодежном чемпионате Украины
В Николаеве, на чемпионате Украины по боксу среди молодежи, харьковские боксеры завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.
В весовой категории до 52кг «серебро» завоевал Даниил Катехин. Он успешно дошел до финала, где уступил сопернику из Черниговской области Данилу Горе.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Иван Сапун (весовая категория - до 75 кг), который в полуфинале уступил будущему чемпиону Евгению Енаки из Днепропетровской области, а также Максим Корчуганов (вес - до 64кг), который в полуфинале уступил будущему вице-чемпиону Николаю Коваленко из Луганской области.

Участие в соревнованиях приняли более 180 спортсменов 2000-2001 годов рождения со всей Украины.

В эти дни во Львове проходит чемпионат Украины по боксу среди мужчин, за медали его также борются харьковские спортсмены.

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