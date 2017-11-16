Украина

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В Закарпатской области масштабная спецоперация: видео

В Закарпатской области масштабная спецоперация: видео
В Закарпатской области сегодня, 16 ноября, военная прокуратура Западного региона совместно с военной контрразведкой СБУ, сотрудниками Госпогранслужбы и управления внутренней безопасности Нацполиции начали спецоперацию документирования противоправной деятельности лиц, которые могут быть причастны к незаконному захвату земель приграничной полосы на Закарпатье, а также в организации изготовления и сбыта наркотиков.
«Сегодня утром началась спецоперация на Закарпатье в рамках расследования уголовного производства по документированию противоправной деятельности организованной группы лиц, которые незаконно отчуждали земли приграничной полосы на территории Закарпатской области, а также занималась организацией противоправного обращения особо опасных наркотических средств, в том числе каннабиса и опия-сырца, как на территории Украины, так и за ее пределами с использованием этих земельных участков, приближенных к пограничной полосе», - сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.



Он также отметил, что в настоящее время проводятся более 100 обысков, как в частных домовладениях, так и на субъектах предпринимательской деятельности. К следственным действиям привлечены более 60 работников военной прокуратуры, более 150 сотрудников спецподразделения Госпогранслужбы, более 70 работников контрразведки СБУ, а также 70 единиц автомобильной техники и спецтехники (вертолет).

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 13 октября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150-километровый участок земли на границе с Венгрией находится в частной собственности. По словам прокурора, пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

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