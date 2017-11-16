Общество

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В Харьковской области появилась новая радиостанция

В Харьковской области появилась новая радиостанция
В Краснограде Харьковской области появилось местное радио, которое вещает в FM-диапазоне на частоте 103,2 МГц.
Радиопередатчик начал работать 16 ноября, в День радио. Планируется транслировать новости, художественные, научно-развлекательные, просветительские передачи.

В запуске передатчика FМ-диапазона принял участие председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

Как отметил Сергей Чернов, FМ-радио постепенно заменяет технологию проводного вещания, поэтому проект «Мовлення громад», который внедряется Национальным Советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, давно пора.

– Именно в этот день 1924 года в Харькове вышла в эфир первая передача украинского радио. Сегодня же начинается вещание в Краснограде Харьковской области, очень символично и приятно, – сказал Сергей Чернов.

По словам директора ТРК Красноградщины «Центр» Андрея Копитько, объем вещания составит 24 часа в сутки, из которых 12 – собственное, остальные – ретрансляция Первого канала Украинского радио. Радио смогут слушать не только жители Красноградщины, но и Сахновщины и Зачепиловки.

Кто лишает харьковчан связи


5 октября 2017 Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания определил победителей конкурса на вещание на 22 частотах в 14 регионах Украины. Лицензии на маломощное FM-вещания получили пять громад Харьковской области, которые первыми откликнулись на разъяснительную работу со стороны областного совета по неотложности и важности развития вещания местных общин.

Таким образом, теперь на Харьковщине местное FМ-вещание ведут пять радиостанций: изюмская радиокомпания «Радио-Изюм», (позывной: «Говорить Ізюм») на частоте 100,8 МГц; ООО «Телерадиокомпания «Сигма», Лозовая (передатчик в Кегичевке) – 104,3 МГц; ТРК Красноградщины «Центр» («Говорить Красноград») – 103,2 МГц; ПАО «НСТУ», Киев («Украинская радио») в Краснокутске – 91,5 МГц; ПАО «НСТУ», Киев («Украинская радио») в Первомайском – 102,6 МГц.

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