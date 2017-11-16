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Украинский пианист установил мировой рекорд

Украинский пианист установил мировой рекорд
Украинский пианист Алексей Ботвинов  единственный в мире 300 раз исполнил сложнейший шедевр Баха «Гольдберг-вариации» и таким образом установил мировой рекорд.
Это произведение пианист Ботвинов исполняет уже около 20 лет и в трехсотый раз оно прозвучало в среду 15 ноября в зале камерной музыки Берлинской филармонии на сольном концерте музыканта, который прошел в рамках Года украинского языка в Германии при поддержке посольства Украины.

«Вариации Баха, так получилось, я уже 300-й раз играю на сцене. Это мировой рекорд», - говорит сам Ботвинов.

После концерта украинскому пианисту пришлось несколько раз выходить на поклон и исполнить еще несколько номеров, поскольку публика, среди которой было много немецких политиков, в том числе депутаты бундестага, деятелей культуры и искусства, не хотела отпускать музыканта.

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