Минэкономразвития планирует перевести в онлайн еще 20 админуслуг 16 ноября 2017 г. источник 0 0

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует до конца 2017 года добавить еще 20 административных услуг, которые будут предоставляться через интернет, к уже существующим 30 е-услугам.

«Сегодня более 30 админуслуг можно получить онлайн. Например, регистрация бизнеса, начало и принятие в эксплуатацию строительства, субсидии и помощь при рождении и т.п. До конца года хотим добавить еще 20 е-услуг», - сообщает пресс-служба МЭРТ на своей странице в Twitter.



В Минэкономразвития отметили, что эксперты провели анализ доступности существующих 713 Центров админуслуг.



«Мы поставили цель, чтобы из любого населенного пункта можно было доехать на автобусе или авто не более чем за полчаса до ближайшего ЦНАУ. Тогда нам надо еще 240 ЦНАУ», - добавляют в министерстве.