Власть

  • 64
    •  / 

Минэкономразвития планирует перевести в онлайн еще 20 админуслуг

Минэкономразвития планирует перевести в онлайн еще 20 админуслуг
Министерство экономического развития и торговли Украины планирует до конца 2017 года добавить еще 20 административных услуг, которые будут предоставляться через интернет, к уже существующим 30 е-услугам.
«Сегодня более 30 админуслуг можно получить онлайн. Например, регистрация бизнеса, начало и принятие в эксплуатацию строительства, субсидии и помощь при рождении и т.п. До конца года хотим добавить еще 20 е-услуг», - сообщает пресс-служба МЭРТ на своей странице в Twitter.

В Минэкономразвития отметили, что эксперты провели анализ доступности существующих 713 Центров админуслуг.

«Мы поставили цель, чтобы из любого населенного пункта можно было доехать на автобусе или авто не более чем за полчаса до ближайшего ЦНАУ. Тогда нам надо еще 240 ЦНАУ», - добавляют в министерстве.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей16 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2648.22 грн
10 RUB 4.3955 грн
100 EUR 3135.5 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи