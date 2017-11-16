В Харькове осужден насильник-извращенец 16 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 30-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Украины.

Рецидивист приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Прокуратура доказала в суде вину мужчины в ряде преступлений. В частности, удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, изнасиловании малолетнего ребенка и сознательной попытке заразить другого человека вирусом иммунодефицита (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 130 УК Украины).



Как установил суд, в сентябре 2015 года мужчина пришел в гости к своей знакомой, которая жила в одном из сел Харьковского района. Однако женщины не было дома – она ​​ушла в магазин. В доме остались только дети – 5-летняя девочка и 4-летний мальчик. Пока женщины не было, злоумышленник удовлетворил свою половую страсть и изнасиловал девочку.



Когда мама вернулась, дети рассказали о том, что произошло. Женщина вызвала полицию. Мужчина является носителем вируса иммунодефицита человека. Ребенок не заразился.



У защиты есть время на апелляционное обжалование приговора. По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.