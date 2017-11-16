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Закон один для всех: в Бразилии лошадь посадили в тюрьму (видео)

Закон один для всех: в Бразилии лошадь посадили в тюрьму (видео)
В Бразильском штате Сержипи правоохранители взяли под стражу лошадь после того, как она случайно повредила припаркованный автомобиль.
Как сообщает портал Globo, когда хозяин лошади Уильямс Фрасишку душ Сантуш прогуливался с животным, к нему подошли несколько человек и попросились покататься на лошади. Хозяин был не против, но лошадь, судя по всему, возражала.

Очевидно, испугавшись одного из незнакомцев, лошадь случайно лягнула припаркованный автомобиль.



Прибывший на место инцидента полицейский забрал лошадь в участок.

«Когда я пришел в полицейский участок, лошадь была в клетке, как будто она была каким-то преступником. Ее не кормили, не поили и посадили в тесную конуру, где невозможно двинуться. Я отнес ей ночью еду, но сегодня утром мне не разрешили ее покормить», - пожаловался владелец лошади.

По данным издания, лошадь освободили на следующий день после задержания, после того, как хозяин взял на себя ответственность за причиненный ущерб.

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