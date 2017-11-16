В Харькове из общежития эвакуировали 200 студентов 16 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Двести студентов были эвакуированы из общежития в Харькове.

Это было сделано в рамках учений спасателей, которые прошли на территории Харьковского торгово-экономического колледжа.



По тактическому замыслу тренировки пожар возник в одной из комнат общежития на шестом этаже. Сразу после его обнаружения персонал вызвал Службу спасения по телефону 101 и провел эвакуацию. До прибытия спасателей администрация объекта вывела на воздух маршевыми лестницами около 200 студентов. Но несколько из них все же оставались в опасной зоне.



Прибыв к месту вызова, спасатели развернули автолестницу и с ее помощью спасли студентов. На тушение условного пожара были поданы два пожарных ствола.



В конце мероприятия спасатели провели мастер-класс по отработке навыков тушения пожара с помощью углекислотных огнетушителей.