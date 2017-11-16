Картина Леонардо да Винчи ушла с молотка за рекордную цену 16 ноября 2017 г. источник 0 0

В Нью-Йорке на аукционе Christie´s продали картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi). Полотно ушло с молотка за рекордные 450 млн долларов.

Картина размером 64,5 см на 44,7 см долгое время считалась утраченной. На ней запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар.



Любопытно, что перед торгами уникальное произведение оценивалось в $100 млн долларов.



В пресс-релизе, который был распространен аукционным домом Christie´s, эксперт по творчеству Леонардо да Винчи Люк Сэйсон не исключает, что картина была написана для французского королевского дома и попала в Англию после женитьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии в 1625 году. Тогда же мастер Вацлав Холларт, видимо, по приказу королевы сделал с полотна гравюру.



Картина числилась в реестре королевской коллекции, составленном через год после казни Карла I в 1649 году, затем была продана на аукционе в 1651 году и к 1666 году вернулась в королевскую коллекцию при Карле II. По некоторым данным, она находилась в личном кабинете короля. После 1763 года следы картины теряются, пока ее не приобрели в 1900 году в сильно поврежденном виде для частной коллекции.



Полотно было отреставрировано в 2007 году специалистами Института изящных искусств Нью-Йоркского университета. На следующий год группа международно признанных экспертов по творчеству Леонардо да Винчи изучала полотно в Национальной галерее в Лондоне и сравнивала манеру письма с другой известной работой мастера «Мадонна в скалах».



Ранее по самой высокой цене в 179,4 миллиона долларов была продана картина Пикассо «Женщины Алжира (Версия O)» (Women of Algiers (Version O). Торги состоялись в мае 2015 года также на Christie´s в Нью-Йорке.