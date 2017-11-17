Здоровье

  • 122
    •  / 

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин
Процент одиноких женщин, которые довольны этим статусом, превышает аналогичный показатель у мужчин.
По данным британского агентства Mintel, специализирующегося на анализе потребительских рынков, более половины одиноких женщин — 61 процент — удовлетворены личной жизнью и не стремятся связать себя узами длительных, в том числе супружеских, отношений.

В исследовании утверждается, что доля довольных одиночеством мужчин не достигает и половины опрошенных — таких оказалось 49 процентов. Кроме того, три четверти респонденток (75 процентов) заявили, что «не стремились завести отношения в последний год». Среди мужчин этот показатель также меньше — только 65 процентов. Особенно ярко подобная тенденция проявляется в возрастной группе старше 45 лет.

По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины значительно больше усилий, чем от мужчины. «Женщины по-прежнему делают больше работы по дому, на них как правило вся готовка, они куда больше озабочены бытом, и кроме того у них куда больше эмоциональных затрат», — пояснила она.

Гранди добавила, что одиночки отличаются высокой коммуникабельностью, тогда как замужние женщины полностью погружены в семейную жизнь.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4135 грн
100 EUR 3116.54 грн
100 USD 2647.64 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи