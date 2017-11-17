Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин
17 ноября 2017 г.
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17 ноября 2017 г.
В исследовании утверждается, что доля довольных одиночеством мужчин не достигает и половины опрошенных — таких оказалось 49 процентов. Кроме того, три четверти респонденток (75 процентов) заявили, что «не стремились завести отношения в последний год». Среди мужчин этот показатель также меньше — только 65 процентов. Особенно ярко подобная тенденция проявляется в возрастной группе старше 45 лет.
По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины значительно больше усилий, чем от мужчины. «Женщины по-прежнему делают больше работы по дому, на них как правило вся готовка, они куда больше озабочены бытом, и кроме того у них куда больше эмоциональных затрат», — пояснила она.
Гранди добавила, что одиночки отличаются высокой коммуникабельностью, тогда как замужние женщины полностью погружены в семейную жизнь.
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