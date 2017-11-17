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Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, не достигших 30 лет.
Лидером стал канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе), заработавший за год 92 миллиона долларов.

Отмечается, что музыкант получал более 1,1 миллиона за каждое выступление во время концертного тура Starboy: Legend of the Fall. «Артисты уже не зарабатывают только на музыке, как это было в золотом веке», — подчеркнул 27-летний The Weeknd.

В первую десятку также вошли баскетболист Кевин Дюрант (60,6 миллиона долларов), игрок в американский футбол Эндрю Лак (50 миллионов), гольфист Рори Макилрой (также 50 миллионов), баскетболисты Стефен Карри (47,3 миллиона) и Джеймс Харден (46,6 миллиона), певица Тэйлор Свифт (44 миллиона) и модель Кайли Дженнер (41 миллион).

В ноябре 2016 года Свифт заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Тогда она заработала 170 миллионов долларов. Нынешний лидер списка The Weeknd в прошлом году находился на одном из последних мест рейтинга с 55 миллионами.

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