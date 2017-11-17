Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
17 ноября 2017 г.
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17 ноября 2017 г.
Отмечается, что музыкант получал более 1,1 миллиона за каждое выступление во время концертного тура Starboy: Legend of the Fall. «Артисты уже не зарабатывают только на музыке, как это было в золотом веке», — подчеркнул 27-летний The Weeknd.
В первую десятку также вошли баскетболист Кевин Дюрант (60,6 миллиона долларов), игрок в американский футбол Эндрю Лак (50 миллионов), гольфист Рори Макилрой (также 50 миллионов), баскетболисты Стефен Карри (47,3 миллиона) и Джеймс Харден (46,6 миллиона), певица Тэйлор Свифт (44 миллиона) и модель Кайли Дженнер (41 миллион).
В ноябре 2016 года Свифт заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Тогда она заработала 170 миллионов долларов. Нынешний лидер списка The Weeknd в прошлом году находился на одном из последних мест рейтинга с 55 миллионами.
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