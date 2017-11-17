Обнаружена новая польза низкокалорийной диеты

Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза в Мэриленде выяснили, что низкокалорийная диета устраняет симптомы сахарного диабета 2-го типа (инсулиннезависимого диабета).

В ходе исследования использовались крысы, страдающие от гипергликемии — высокого содержания сахаров в крови. Было установлено, что рацион питания с низким содержанием углеводов способствовал быстрому снижению уровня глюкозы в крови животных.

Специалисты объясняют такие результаты комбинацией нескольких механизмов, работающих в печени грызунов. Диета уменьшала количество лактатов (производных молочной кислоты), аминокислот, гликогена и жира, превращающихся в глюкозу. Это увеличивало чувствительность тканей печени к инсулину за три дня.

По словам ученых, дальнейшие исследования низкокалорийного питания будут проводиться с участием больших групп людей.