Обнаружена новая польза низкокалорийной диеты
17 ноября 2017 г.
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17 ноября 2017 г.
В ходе исследования использовались крысы, страдающие от гипергликемии — высокого содержания сахаров в крови. Было установлено, что рацион питания с низким содержанием углеводов способствовал быстрому снижению уровня глюкозы в крови животных.
Специалисты объясняют такие результаты комбинацией нескольких механизмов, работающих в печени грызунов. Диета уменьшала количество лактатов (производных молочной кислоты), аминокислот, гликогена и жира, превращающихся в глюкозу. Это увеличивало чувствительность тканей печени к инсулину за три дня.
По словам ученых, дальнейшие исследования низкокалорийного питания будут проводиться с участием больших групп людей.
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