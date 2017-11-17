Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Мира, 94 (п. №4) до 17:00 17.11.17 г.

Киевский район: ул. Продольная, 1-а (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №4) до 17:00 17.11.17 г., ул. Героев Труда, 4 (п. №12, стояк) до 20:00 17.11.17 г.

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-а (п. №14, стояк), ул. Познанская, 3 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 32 (стояк) до 20:00 17.11.17 г.

Немышлянский район: б-р Академика Юрьева, 11 (спаренный стояк), ул. Танкопия, 29/1 (п. №3, спаренный стояк), б-р Академика Юрьева, 19/2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Архангельская, 1-23 (ч/с), ул. Колонная, 1-55 (ч/с), ул. Архангельская, 10, 10-а, 12, ул. Архангельская, 3, 5, 7, ул. Колонная, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 17.11.17 г.

Основянский район: наб. Гимназическая(Красношкольная), 26 (п. №2) до 20:00 17.11.17 г.

Слободской район: ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 17.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк), пер. Донбассовский, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 17.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Алексеевская, 14-а до 19:00 17.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Ахсарова, 1, 1-а, 1-в, ул. Клочковская, 274, 276-б, пр. Победы, 48-а, ул. Ахсарова, 3-г, ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева), 60 (ч/с), ул. 23 Августа, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 17.11.17 г.

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