НАБУ взялось за Юрия Луценко 17 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.

"По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.



По словам Олифиры, дело касается именно генпрокурора и возбуждено по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).



Пресс-секретарь сообщила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре. В то же время бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что это дело возбуждено по его обращению.



"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", - заявил он.



К своему посту Кузьмин приложил письмо от НАБУ, где ему сообщают об открытии производства.