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НАБУ взялось за Юрия Луценко

НАБУ взялось за Юрия Луценко
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.
"По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

По словам Олифиры, дело касается именно генпрокурора и возбуждено по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Пресс-секретарь сообщила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре. В то же время бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что это дело возбуждено по его обращению.

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", - заявил он.

К своему посту Кузьмин приложил письмо от НАБУ, где ему сообщают об открытии производства.

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