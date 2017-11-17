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Трагедия на Сумской: на месте авари провели новый следственный эксперимент

Трагедия на Сумской: на месте авари провели новый следственный эксперимент
Новый следственный эксперимент, на этот раз с участием водителя Volkswagen Touareg Геннадием Дроновым провели вечером 16 ноября на месте ДТП на ул.Сумской.
Ранее правоохранители провели уже два эксперимента - без присутствия участников аварии и с участием водителя Lexus Алены Зайцевой.

Дронов всячески отрицает свою вину и жалуется на плохое самочувствие. Как пишет NewsRoom, на месте аварии Дронов сообщил, что планирует начать в ближайшее время голодовку. Мужчина также сказал, что «вчера чуть не умер».

«Когда справедливость восторжествует - прекращу. Вы же видите, что происходит. Есть куча видео, свидетелей. Я никуда не собирался убегать», - сказал Дронов.

Апелляционный суд Харьковской области 16 ноября рассмотрел жалобу адвоката Геннадия Дронова - второго участника ДТП на Сумской, который находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg, - в которой адвокат оспаривал арест своего подзащитного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд оставил в силе решение Киевского райсуда Харькова, которым Дронову была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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