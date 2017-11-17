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Госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе в период праздников

Госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе в период праздников
Госдепартамент США предупредил о повышенной террористической угрозе в странах Европы в период рождественских и новогодних праздников.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, предупреждение действует до 31 января 2018 года.

"Недавние широко освещавшиеся инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии демонстрируют, что "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также их пособники способны планировать и осуществлять теракты в Европе", - говорится в сообщении.

В Госдепе посоветовали американцам быть особенно осторожными при посещении туристических объектов, а также в транспорте и в других местах большого скопления людей.

Отмечается, что "симпатизирующие террористам или доморощенные экстремисты могут совершить атаки безо всякого предупреждения".

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