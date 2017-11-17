В Украине введут электронный арест банковских счетов 17 ноября 2017 г. источник 0 0

Министерство юстиции планирует внедрить систему электронных арестов банковских счетов, опираясь на опыт Хорватии.

Как заявил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник, после введения в Хорватии электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений. С начала 2011 года из 8,1 млн документов о взыскании средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество исполненных документов составило почти 7 млн (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%).



"Это стало возможно благодаря тому, что Финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Так как сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов", - отметил Олейник.



Заместитель министра юстиции Сергей Шкляр добавил, что введение единой системы электронных арестов банковских счетов критически необходимо Украине.



"Введение электронного ареста банковских счетов существенно поспособствует улучшению ситуации с исполнением судебных решений, ведь, несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично. А это занимает время и может привести к выводу средств со счетов должником. Поэтому я поддерживаю введение на законодательном уровне системы электронного ареста средств должников", - отметил Шкляр.



Он добавил, что для эффективного исполнения судебных решений в Украине был введен институт частных исполнителей. Сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу. По словам замминистра, появление частных исполнителей наряду с государственными создаст конкурентную среду, благодаря чему будут предоставляться более качественные и эффективные услуги и сократятся сроки выполнения решений.