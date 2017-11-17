Украина

  • 30
    •  / 

В Украине введут электронный арест банковских счетов

В Украине введут электронный арест банковских счетов
Министерство юстиции планирует внедрить систему электронных арестов банковских счетов, опираясь на опыт Хорватии.
Как заявил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник, после введения в Хорватии электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений. С начала 2011 года из 8,1 млн документов о взыскании средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество исполненных документов составило почти 7 млн (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%).

"Это стало возможно благодаря тому, что Финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Так как сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов", - отметил Олейник.

Заместитель министра юстиции Сергей Шкляр добавил, что введение единой системы электронных арестов банковских счетов критически необходимо Украине.

"Введение электронного ареста банковских счетов существенно поспособствует улучшению ситуации с исполнением судебных решений, ведь, несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично. А это занимает время и может привести к выводу средств со счетов должником. Поэтому я поддерживаю введение на законодательном уровне системы электронного ареста средств должников", - отметил Шкляр.

Он добавил, что для эффективного исполнения судебных решений в Украине был введен институт частных исполнителей. Сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу. По словам замминистра, появление частных исполнителей наряду с государственными создаст конкурентную среду, благодаря чему будут предоставляться более качественные и эффективные услуги и сократятся сроки выполнения решений.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4135 грн
100 EUR 3116.54 грн
100 USD 2647.64 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи