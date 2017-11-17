Именное дерево и подшефный питомец – новые опции программы «Фельдман Экопарк – народный парк»

Посадить именное дерево и взять шефство над полюбившимся животным могут теперь друзья Фельдман Экопарк, участники его новой программы народного акционирования.

В Региональном ландшафтном парке в рамках программы «Народный Экопарк» скоро появится Аллея мира, первые дубовые желуди для которой освятил Папа Римский Франциск. Она будет создана во имя мира в Украине и во всем мире. Часть деревьев будет высажена по поручению мировых религиозных деятелей или находиться под опекой духовных лидеров современности. Среди них - Иерусалимский патриарх Феофил III, президент Международного совета христиан и евреев Дебора Вайсман, генеральный секретарь Европейского совета религиозных лидеров Стейн Виллумстад, директор по международным и межцерковным связям Православной церкви Америки Леонид Кишковский, председатель Всемирного совета сикхов Сатпал Сингх, ректор Исламского университета Ташкента Рафик Мухаметшин, имам Европейского совета религиозных лидеров шейх Ибрахим Могра, исполнительный директор Иорданского центра межконфессионального сосуществования Набиль Хаддад.Достойное место займут и деревья, высаженные в честь великих людей прошлого, в том числе тех, кто неразрывно связан с Харьковом, – Дмитрия Багалея, Алексея Бекетова, Леонида Быкова, Петра Гулака-Артемовского, Людмилы Гурченко, Василия Каразина, Ивана Кожедуба, Льва Ландау, Любви Малой, Ильи Мечникова, Александра Потебни, Ильи Репина, Бориса Чичибабина, Натальи Фатеевой и многих других.Принять участие в создании Аллеи мира приглашают всех желающих – харьковчан и жителей области, общественные организации и трудовые коллективы, национально-культурные объединения и территориальные громады, коммерческие структуры и государственные учреждения.– Каждое дерево Аллеи мира будет названо именем того, кто его посадил или в честь кого оно было посажено. Таблички с такой информацией будут размещены возле именных деревьев и на виртуальной карте «Народного Экопарка». Первые саженцы мы планируем высадить уже будущей весной, а пока желуди прорастают в тепличных условиях, – рассказал директор Фельдман Экопарк Андрей Рощупкин.Кроме того, у всех, кто мечтал взять шефство над четвероногим, пернатым или земноводным питомцем, наконец появилась такая возможность. Подшефным может стать практически любой обитатель более чем двухтысячной зооколлекции Регионального ландшафтного парка, а шефы возможны как индивидуальные, так и коллективные.– К нам часто обращаются обычные люди и крупные компании с предложением бескорыстно помочь кормами, материалами, финансами. Мы, конечно же, рады любой дружеской помощи. Поэтому предлагаем всем, кто не стесняется совершать добрые дела публично и готов этим заниматься регулярно, взять под свою опеку одного или сразу несколько наших питомцев. Соответствующая информация о таком благородном поступке появится на указателях вольеров и на сайте Фельдман Экопарк, – отметил Андрей Рощупкин.