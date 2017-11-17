Происшествия

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В Харькове неадекват заехал в торговый центр на автомобиле

В Харькове неадекват заехал в торговый центр на автомобиле
Автомобиль Dacia Logan заехал в ТРЦ «Караван» на Салтовке 16 ноября – вызов в полицию поступил около 14.00.
Экипаж полиции получил сообщение, что неизвестный ездит по торговому залу ТРЦ по адресу ул. Героев Труда 7.

Прибыв на вызов, полицейские действительно увидели, что в ТРЦ кто-то ездил. Входные двери были повреждены. Патрульные нашли виновника ДТП, им оказался 32-летний гражданин. Во время общения полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Мужчине за это время удалось доехать почти до центра торгового зала. К счастью, в результате происшествия никто из посетителей не пострадал.

Сейчас патрульные составляют на водителя два протокола по статье 130 и 124 КУоАП. На место вызвана следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

По словам очевидцев, мужчина был в форме службы доставки «Новая почта».

Как сообщили в пресс-службе «Новой почты», этот мужчина действительно работал водителем в отделе адресной доставки компании, но был уволен 8 ноября. Скорее всего, он не вернул форму, когда уходил. Он был уволен по соглашению сторон, отметили в компании.

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