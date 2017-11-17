Крым

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Россия собирается оградить Крым от Украины забором

Россия собирается оградить Крым от Украины забором
Россия планирует до июля 2018 года завершить работы по возведению заградительных сооружений на административной границе аннексированного Крыма с Украиной.
Как утверждают в управлении ФСБ на аннексированном полуострове, протяженность забора на границе составит 50 км, а завершение работ по его возведению запланировано на июль 2018 года, сообщает ТАС.

"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждений, - ред.) запланировано на первую половину 2018 года", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти утверждают, что таким образом намерены обеспечить безопасность на полуострове.

Возведение забора на административной границе Крыма с Украиной обойдется РФ в более чем 200 млн рублей.

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