Россия собирается оградить Крым от Украины забором 17 ноября 2017 г. источник 0 0

Россия планирует до июля 2018 года завершить работы по возведению заградительных сооружений на административной границе аннексированного Крыма с Украиной.

Как утверждают в управлении ФСБ на аннексированном полуострове, протяженность забора на границе составит 50 км, а завершение работ по его возведению запланировано на июль 2018 года, сообщает ТАС.



"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждений, - ред.) запланировано на первую половину 2018 года", - говорится в сообщении.



Оккупационные власти утверждают, что таким образом намерены обеспечить безопасность на полуострове.



Возведение забора на административной границе Крыма с Украиной обойдется РФ в более чем 200 млн рублей.