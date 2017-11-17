Министра юстиции взяли под охрану 17 ноября 2017 г. источник 0 0

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что с недавнего времени находится под охраной.

По словам Петренко, много угроз физической расправы он получал, когда в 2014 году Минюст изменил процедуру продажи арестованного имущества и отстранил от нее компанию, которая контролировалась сыном экс-президента Виктора Януковича.



«Мы приняли решение, что нет, так не будет. Мы отменили тот порядок, ввели систему электронной продажи арестованного имущества. Три месяца были жесткие информатакы на меня, передавали «приветы» от различных «товарищей» - «смотри, тебе ходить по городу и жить», говорю: «я готов спокойно ходить по городу и жить, я все делаю правильно», - комментирует Петренко.



«У меня не было охраны до последнего времени. А сейчас – 1 человек (охраны, - ред.) со мной. С этим невозможно научиться жить», - отметил министр.



При этом Петренко подчеркивает, что его очень сложно запугать.



Напомним, Петренко с 27 февраля 2014 года - министр юстиции в правительстве Арсения Яценюка. С 14 апреля 2016 года - министр юстиции в правительстве Владимира Гройсмана.