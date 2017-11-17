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В Украине стартуют продажи официального iPhone X

В Украине стартуют продажи официального iPhone X
В Украине новая модель iPhone начнет продаваться 8 декабря в ведущих национальных розничных сетях.
Как сообщил дистрибутор Apple компания ASBIS, новинка будет доступна украинским покупателям в двух цветовых решениях и двух объёмах памяти. Официальный iPhone X можно будет приобрести от 37 999 грн.

Официальные iPhone обеспечиваются гарантией от Apple на 12 месяцев.

Напомним, что новые модели официальных iPhone 8 и iPhone 8 Plus начали продаваться в Украине 27 октября. iPhone 8 стартовал с ценником от 25 499 грн., а iPhone 8 Plus - от 29 999 грн.

Как сообщалось ранее, канадская IT-компания TechInsights рассчитала себестоимость iPhone X, проанализировав стоимость всех комплектующих смартфона. По подсчетам экспертов себестоимость iPhone X составляет $357,5 при минимальной цене в $999, что дает компании Apple прибыль в 64%.

Для сравнения, маржа для iPhone 8, который продается за $699, составляет 59%.

В Apple отказались комментировать анализ TechInsights.

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