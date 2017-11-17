В Украине стартуют продажи официального iPhone X 17 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине новая модель iPhone начнет продаваться 8 декабря в ведущих национальных розничных сетях.

Как сообщил дистрибутор Apple компания ASBIS, новинка будет доступна украинским покупателям в двух цветовых решениях и двух объёмах памяти. Официальный iPhone X можно будет приобрести от 37 999 грн.



Официальные iPhone обеспечиваются гарантией от Apple на 12 месяцев.



Напомним, что новые модели официальных iPhone 8 и iPhone 8 Plus начали продаваться в Украине 27 октября. iPhone 8 стартовал с ценником от 25 499 грн., а iPhone 8 Plus - от 29 999 грн.



Как сообщалось ранее, канадская IT-компания TechInsights рассчитала себестоимость iPhone X, проанализировав стоимость всех комплектующих смартфона. По подсчетам экспертов себестоимость iPhone X составляет $357,5 при минимальной цене в $999, что дает компании Apple прибыль в 64%.



Для сравнения, маржа для iPhone 8, который продается за $699, составляет 59%.



В Apple отказались комментировать анализ TechInsights.