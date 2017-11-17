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Харьковские борцы завоевали медали Кубка Украины

Харьковские борцы завоевали медали Кубка Украины
В Николаеве состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров, на котором харьковчане завоевали четыре медали.
Участие в Кубке приняли более 150 спортсменов 1998-2000 годов рождения из 19 областей страны, в том числе и Харьковской, борцы которой завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Андрей Кулик занял второе место в весовой категории до 66кг. В финале он уступил сопернику из Донецкой области Сергею Грушину.

Также серебряным призером стал Владислав Коваленко (весовая категория - до 120кг). В финале Владислав уступил Александру Евдокимову из Запорожской области.

Третье место в этой категории занял харьковчанин Мехрдад Хекмат. Также бронзовым призером Кубка стал Руслан Конев (весовая - до 84кг).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Победа по этому показателю была за борцами Киевской области.

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