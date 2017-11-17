Состоялось заседание Регионального совета отличия за профессионализм и милосердие

В состав Совета Харьковского региона вошли представители региональной медицинского сообщества, общественных организаций, органов власти, духовенства, культуры и молодежи общим количеством 11 человек.
Заседание открыл ректор университета Владимир Лесовой – координатор инициативной группы по формированию Регионального совета Харьковской области. Он отметил важность и актуальность создания высшей общественной медицинской награды Украины.
Во время заседания был избран председатель Регионального совета, заместителя и секретаря, а также намечен план дальнейшей деятельности вновь общественного органа.
Справка
Согласно положению об отличии, Региональный совет – орган, который в областях, АР Крым, Киеве и Севастополе осуществляет отбор кандидатов, анализирует их деятельность, представляет на рассмотрение Национальной экспертной комиссии на присуждение отличия по одному кандидату в каждой номинации.
Отличие за профессионализм и милосердие является общественной и имеет профессионально-профессиональную направленность, она популяризирует профессию медика, культивирует гуманность и милосердия в обществе, а также способствует позитивному восприятию Украины за прубежом.