Состоялось заседание Регионального совета отличия за профессионализм и милосердие

17 ноября на базе Харьковского национального медицинского университета состоялось первое заседание Регионального совета Харьковской области отличия за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона».

Справка

Согласно положению об отличии, Региональный совет – орган, который в областях, АР Крым, Киеве и Севастополе осуществляет отбор кандидатов, анализирует их деятельность, представляет на рассмотрение Национальной экспертной комиссии на присуждение отличия по одному кандидату в каждой номинации.

Отличие за профессионализм и милосердие является общественной и имеет профессионально-профессиональную направленность, она популяризирует профессию медика, культивирует гуманность и милосердия в обществе, а также способствует позитивному восприятию Украины за прубежом.

В состав Совета Харьковского региона вошли представители региональной медицинского сообщества, общественных организаций, органов власти, духовенства, культуры и молодежи общим количеством 11 человек.Заседание открыл ректор университета Владимир Лесовой – координатор инициативной группы по формированию Регионального совета Харьковской области. Он отметил важность и актуальность создания высшей общественной медицинской награды Украины.Во время заседания был избран председатель Регионального совета, заместителя и секретаря, а также намечен план дальнейшей деятельности вновь общественного органа.