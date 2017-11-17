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Ученые отправили сообщения на далекую планету

Ученые отправили сообщения на далекую планету
Группа ученых «Разведки межпланетного обмена сообщениями» (METI) совместно с организаторами музыкального фестивали Sónar отправили ряд сигналов в направлении звезды Люйта – красного карлика, вокруг которого вращается планета GJ 273b.
Закодированные радиосигналы планеты Земля, расположенной за 12,4 световых лет, принесут инопланетянам курсы математики и физики, а также земную музыку. Впрочем, главным и важным посланием будет призыв: «Давайте говорить!», передает The Economist со ссылкой на руководителя программы METI Дугласа Вакоха.

Сообщается, что сообщения были отправлены с помощью радарной антенны в Рамфйордмоене в Норвегии. Она принадлежит научной организации EISCAT, которая базируется в Шведском институте космической физики.

Информация доктора Вакоха была закодирована в двоичном коде и отправлена на двух частотах, в одной из которых плюс несет значение единицы, а в другой - нуля. Она содержит счет до пяти, математические операции типа сложения и умножения, простую тригонометрию и описание электромагнитных волн. Также в сигнале содержатся часы, которые отсчитывают секунды, которые прошли с момента начала передачи. Это научная часть. Художественная же содержит музыку таких светил, как Жан-Мишель Жарр.

Отмечается, что если жители планеты GJ 273b и получат сообщение землян, то произойдет это не раньше 2029 года.

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