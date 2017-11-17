Экономика

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В Украине молочная продукция подорожала почти на 20%

В Украине молочная продукция подорожала почти на 20%
С начала года в Украине подорожали 90% социальных продуктов питания. Молочные продукты прибавили в цене в среднем 19%.
Как сообщил руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, творог подорожал на 22%, сметана – на 20%, молоко и масло сливочное – на 17%. За десять месяцев этого года масло прибавило в цене 23 грн, творог – 18 грн, сметана – 8 грн, молоко – 2,5 грн. Сейчас килограмм масла можно купить в среднем по 158 грн, творога – по 100 грн, сметаны – по 47 грн, молока – по 18 грн.

"В нашу молочную корзину вошло масло, творог и сметана, купленные по килограмму, и один литр молока. Если в целом оценить стоимость молочного корзины, то по состоянию на 10 ноября она составляла 323 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 271,5 грн. То есть индекс молочного корзины с начала года вырос на 19%. Инфляция же за этот период составила 11,5%. То есть подорожание происходило немного быстрее общего роста цен на товары и услуги в стране. По сравнению с мясной и овощной корзинами молочная росла в цене меньшими темпами. Но это обусловлено лишь тем, что она была лидером роста в прошлом году, когда внутренние цены фактически сравнялись с европейскими. В этом году к европейскому уровню подтягивались уже мясные изделия и овощи", - пояснил Дорошенко.

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