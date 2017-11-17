Дан старт студенческому проекту «Агро 2018» с поездкой победителей в Италию 17 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

16 ноября благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал старт образовательному проекту «Агро 2018». Торжественное открытие состоялось в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, а к конкурсу присоединились все ведущие аграрные вузы страны.