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Дан старт студенческому проекту «Агро 2018» с поездкой победителей в Италию

Дан старт студенческому проекту «Агро 2018» с поездкой победителей в Италию
16 ноября благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал старт образовательному проекту «Агро 2018». Торжественное открытие состоялось в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, а к конкурсу присоединились все ведущие аграрные вузы страны.
Проект дает возможность украинским студентам с агроспециальностями презентовать собственные проекты представителям отрасли и получить экспертную оценку. Авторы оригинальных идей получат возможность посетить Международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне.

Президент Фонда Борис Колесников поздравил студентов со стартом проекта «Агро 2018» и подчеркнул, что аграрный сектор Украины нуждается не только в инвестициях, но и в молодых профессионалах, их новаторском подходе.



«Примечательно, что конкурс стартует накануне Дня сельского хозяйства, который отмечается 19 ноября. Я поздравляю всех работников этой сферы с наступающим праздником. Жизнь показала, что без сельского хозяйства Украины нет. Важно, чтобы сегодняшние участники конкурса – будущие аграрии – за счет знаний, которые они получили от своих преподавателей в университетах, и международной практики, стали по-настоящему успешными», – добавил Борис Колесников.

Конкурс «Агро 2018» пройдет в два этапа – написания конкурсантами мотивационного эссе (в ноябре) и презентации собственного проекта (в декабре). Принять участие в нем могут студенты дневной формы обучения всех аграрных вузов Украины. Все желающие должны зарегистрироваться в проекте на сайте благотворительного Фонда www.kolesnikovfund.org до 8 декабря включительно.



Тридцать победителей конкурса в феврале 2018 года отправятся на Международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Италию. Во время посещения экспозиции украинские студенты увидят сельскохозяйственные машины, оборудование и технику, новые технологии ведения хозяйства, услышат из первых уст информацию об удобрениях, фитофармацевтике, защите урожаев, им представят передовые идеи животноводства, разведения и селекции, ветеринарии, а также технологии, связанные с использованием продуктов сельского хозяйства.

Студент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Давид Кузнюк отметил: «Проект «Агро» и поездка его победителей в Верону – это очень хороший практический момент, опыт и возможность оценить, можем ли мы новые мировые технологии и тренды применять в Украине, какие корректировки для отечественного агросектора необходимы».



Напомним, основной деятельностью благотворительного Фонда Бориса Колесникова является реализация образовательных конкурсов для студентов технических специальностей. В 2017 году он был назван лучшей благотворительной организацией с бюджетом свыше 10 млн грн, инвестированным в развитие науки и образования Украины.

Ранее стартовали еще три студенческих проекта – «Авиатор 2018», «Архитектор 2018» и «Пищевые технологии 2018». Регистрация в них проходит на сайте Фонда. До конца года будут запущены аналогичные конкурсы для студентов IT-, железнодорожных и морских специальностей с посещением лучших профильных выставок в Японии и Европе.

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